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Канікули в школах Вінниці почнуться на тиждень раніше: причина

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Вінниця, П'ятниця 08 жовтня 2021 14:33
Канікули в школах Вінниці почнуться на тиждень раніше: причина Фото: канікули в школах Вінниці почнуться на тиждень раніше (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Для школярів Вінниці осінні канікули цього року почнуться на тиждень раніше. Замість 25 жовтня учні підуть на відпочинок 18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Вінниця.info.

За словами директора департаменту освіти Вінницької міської ради Оксани Яценко, перенести дати осінніх канікул вирішили керівники шкіл, а їх пропозицію підтримали, щоб "не розривати вихідні".

Таким чином, школярі відпочиватимуть 11 днів - з 14 до 24 жовтня. Через те, що 14 жовтня є вихідним, у зв'язку з Днем захисників і захисниць України, а робочий день 15-го перенесли на 23 число.

Загалом, відповідно до рекомендацій МОН, у школах осінні канікули мають проходити з 25 по 31 жовтня.

Нагадаємо, що у Харківській області через ризик опинитися в "червоній" зоні прийнято рішення оголосити з 18 жовтня шкільні канікули.

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Вінниця школа
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