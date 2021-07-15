Влада Китаю погрожує обмежувальними заходами для нещеплених від коронавірусу

Влада Китаю загрожує обмежувальними заходами для нещеплених, включаючи заборону на лікарні. Нові суворі правила будуть накладені на численні міста другого рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Guardian .

Згідно з новим урядовим повідомленням, в місті Чусюн в південній провінції Юньнань, де проживає близько 510 тисяч осіб, всі жителі старше 18 років повинні отримати хоча б одну дозу вакцини до 23 липня.

"Тим, хто не вкладеться в термін, не буде дозволено входити в громадські установи, включаючи лікарні, будинки престарілих, дитячі садки і школи, бібліотеки, музеї і в'язниці, або користуватися громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.

Аналогічні повідомлення були випущені владою принаймні в десятці міст і округів по всій країні, в тому числі шести в східній провінції Цзянсі, одному в Сичуані, одному в Гаунгсі і трьох в провінції Фуцзянь.

Згідно з офіційним повідомленням, опублікованому у понеділок, округ Тяньхе в центральній провінції Хенань пригрозив припинити виплату заробітної плати і звільнити будь-якого державного службовця, якому не зроблено щеплення до 20 липня.