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У Дніпрі запустили пілотний проект вільного вибору страв у школі

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Дніпро, Вівторок 22 лютого 2022 14:02
У Дніпрі запустили пілотний проект вільного вибору страв у школі Фото: у Дніпрі запустили пілотний проект вільного вибору страв у школі (facebook.com/filatovborys)
Автор: Наталія Гурковська

У дніпровській школі № 1 харчування в їдальні адаптували за принципом вільного вибору страв. Меню повністю відповідає новим нормам, а обладнання і процес приготування - міжнародним стандартом виробництва безпечної харчової продукції HACCP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.

Нова система стала спільною ініціативою мерії та компанії, яка забезпечує харчування. Основні умови, яких вона потребує, - модернізований харчоблок, сучасна їдальня та якісне обладнання.

Міський голова Дніпра Борис Філатов вважає, що пілотний проект дозволяє не лише підвищити якість дитячого харчування, а й дослухатися насамперед до дитячих вподобань.

"Це дозволяє чітко планувати можливість приготування їжі на наступний день - враховуючи побажання дітей - і точно розраховувати кількість продуктів. Ми продовжуватимемо цей досвід і надалі. Екстраполюватимемо його і на інші школи. Нині ми ведемо перемовини з профільними міністерствами на виділення субвенції для ще десятьох подібних проєктів. Дуже сподіваюся, що все вдасться. Та незалежно від того, чи отримаємо ми субвенцію від держави, ми розповсюджуватимемо цей досвід коштом міського бюджету. Адже це - хороший і правильний хід. Тож харчування у школах буде на належному рівні", - додав він.

За словами технічного директора профільної компанії Костянтина Батури, у школі встановили конвектомати. Така техніка є значно ощадливішою та дозволяє готувати страви набагато швидше.

"Обладнання має контроль за системою безпеки харчових продуктів. Це автоматичне протоколювання температурного режиму. Якщо є відхилення, спрацьовує сигнал. Це дозволяє уникати людського фактора - недосмажені або пересмажені страви. Переобладнання цієї школи тривало менше ніж пів року", - додає він.

Як відомо, сніданки у школах Дніпра безкоштовні для учнів з 2 по 4 клас. За декілька тижнів пілотний проект уже зібрав чимало схвальних відгуків як самих дітей, так і батьків.

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