Школы со STEM-лабораториями, IТ-кластеры, робототехника, - Шуляк об образовательных моделях в ПКВ громад

Как она отметила, это один из примеров, когда один из ключевых принципов восстановления - "лучше, чем было" - реализуется в сфере образования.

По словам Елены Шуляк, до трети территориальных громад, которые уже презентовали программы своего комплексного восстановления, планируют развивать образовательные программы инновационных направлений от создания STEM-кабинетов в школах до запуска молодежных IT-хабов и бизнес-инкубаторов.

Где внедряют STEM-центры

STEM-методика в образовательной программе, пояснила Шуляк, заключается в интегрированном подходе к обучению, охватывающему естественные науки, технологии, инженерию и математику.

Так, в Ирпене планируют построить новую школу, которая среди прочего будет оснащена STEM-лабораториями, мультимедийными классами, а также будет соответствовать принципам безбарьерности.

В Черниговской области планируют создавать STEM-центры и инновационные хабы для школ и громад, а также лаборатории робототехники, 3D-печати и инженерных мастерских. Они должны готовить молодежь к современным профессиям и стать платформой для стартапов и образовательных инициатив.

"По мнению местных властей, это будет стимулировать развитие местных инноваций. Более того, ставку на образование по STEM-методике делают даже в небольших поселковых громадах - Коропской общине Новгород-Северского района Черниговской области, а также Михаила-Коцюбинской, где на обустройство кабинетов STEM-образования планируют потратить 1 млн грн", - отметила Шуляк.

В Винницкой области STEM-методику считают одним из ключевых инструментов обновления школьного образования, поскольку это будет способствовать привлечению молодежи к инженерным и технологическим профессиям.

ІТ-кластеры и технопарки

Однако лидером среди громад и регионов, которые имеют четкие планы инновационного образования, является Житомирщина, сообщила Шуляк.

Местные власти убеждены, что у области есть потенциал стать региональным ІТ-хабом - благодаря большому количеству образовательных учреждений, которые готовят высококвалифицированных специалистов, и благоприятным условиям для ведения бизнеса.

В частности, планируется создать ІТ-кластер в Житомире, объединяющий местные ІТ-компании, стартапы, образовательные и исследовательские учреждения. Это будет способствовать сотрудничеству и обмену знаниями между участниками кластера.

Кроме того, на базе местных университетов и научно-исследовательских институтов для поддержки стартапов и технологических предприятий планируют создать по меньшей мере два технопарка.

В регионе намерены запустить акселерационные программы для стартапов, которые помогут масштабировать свой бизнес и выходить на международные рынки. Также планируется внедрение специализированных учебных программ по ІТ в местных университетах.

"Кроме этого, стартапы хотят обеспечить необходимой инфраструктурой - создать не менее трех новых коворкингов и инновационных хабов до 2028 года", - резюмировала Елена Шуляк.