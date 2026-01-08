Школы в Ровенской области переходят на дистанционное обучение: в чем причина

Метели и вьюги в Украине

Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января. Штормовой ветер и метели ожидаются почти во всех регионах, в частности в Ровенской области.

Погода в Украине ухудшится из-за активного циклона, который 8-9 января принесет сильный снег, метели, порывистый ветер, гололед и налипание мокрого снега.

10-11 января циклон отойдет и в Украину зайдет арктический воздух - температура воздуха опустится до -20...-23 градусов в ряде областей.

Добавим также, что из-за интенсивных снегопадов и осложнения погодных условий в ряде областей Украины резко ухудшилась ситуация на дорогах. Фиксируют сотни ДТП, действуют ограничения для тяжеловесного транспорта, а дорожные и экстренные службы работают в усиленном режиме.

Сложная ситуация с осадками наблюдается в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях, а также местами в Винницкой и Житомирской.