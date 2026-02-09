Школы больше не откажут: жесткое правило начнет действовать в Украине уже в 2026

В Украине изменили правила обучения для детей с особыми потребностями: школы не имеют права отказывать в создании инклюзивных классов. Эти изменения станут обязательными с августа 2026 года.
Согласно обновленному Порядку, обязательное создание специальных условий предусмотрено для учеников, нуждающихся от второго до пятого уровня поддержки.
Для детей, которым определен только первый уровень, инклюзивный класс не создается - их просто равномерно распределяют между существующими классами школы.
Если в школе уже превышен лимит детей с особыми потребностями и нет ресурса открыть дополнительный класс, местные власти не имеют права просто отказать.
Управление образования обязано предоставить родителям перечень ближайших заведений и лично способствовать быстрому переводу ребенка в новую школу.
Стоит заметить, что жесткое распределение количества учеников не применяется в случаях, когда в населенном пункте работает только одно учебное заведение.
В такой ситуации школа должна принять всех детей, нуждающихся в поддержке, независимо от установленных лимитов на класс.
В Украине еще в начале 2025-го стартовал новый образовательный проект, призванный обеспечить надлежащие условия обучения для детей с особыми образовательными потребностями (ООП). По данным Министерства образования и науки, главная цель инициативы - создать инклюзивную среду в обычных школах, чтобы дети могли получать качественное образование и развивать свой потенциал рядом с домом.
Проект под названием "Психолого-педагогическое обеспечение качественного образования детей с ООП" предусматривает формирование специальных классов и внедрение эффективных методик интеграции учеников в общее образовательное пространство.
Программа охватывает учебные заведения Киева, а также Киевской, Житомирской и Львовской областей. Реализация этой инициативы рассчитана на два года и продлится до сентября 2026 года.