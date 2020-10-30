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У школах Сум після канікул буде дистанційне навчання

Автор: Анастасия Рокитна

Суми відносяться до "червоної" зони. Навчання в школах з понеділка у місті буде дистанційним.

Про це повідомляє місцеве видання 0542.

Управління освіти і науки рекомендує керівникам шкіл перевести всі класи на дистанційне навчання.

"Управління освіти і науки рекомендує керівникам закладів загальної середньої освіти в період із 2 по 6 листопада організувати освітній процес для всіх класів дистанційно", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, школи в Харківській області після канікул переведуть на дистанційне навчання.

З 28 жовтня відновили навчання в школах Івано-Франківська. При цьому навчання буде проводитися в звичайному режимі.

Також РБК-Україна писало, що з 29 жовтня відновили навчання в школах Києва.

Зазначимо, майже вся територія України потрапила в "помаранчеву" зону карантину. В "зеленій" зоні залишилися лише дві адміністративні одиниці.

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