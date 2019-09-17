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У школах окупованого Севастополя повернули українську мову

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На сьогодні близько 180 дітей у Севастополі вчать українську мову

У школах окупованого Севастополя (Крим) з початку навчального року повернули вивчення української мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що предмет української мови не є обов'язковим, і школярі вивчають його за вибором. За словами так званого "директора департаменту освіти і науки" Севастополя Ігоря Білозерова, українська мова з цього навчального року у формі факультативу додалася до кримськотатарської.

Також повідомляється, що на сьогодні українську мову в Севастополі вивчають близько 180 школярів. При цьому російську мову як національну викладають для понад 41 тис. дітей.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація в питанні повернення окупованих територій буде з Кримом.

"Найскладніша ситуація, я думаю, буде з поверненням Криму. Ми думаємо, у нас є кілька ідей, але я не можу про це говорити. Це рано. Я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї", - сказав Зеленський.

У серпні держсекретар США Майк Помпео заявив, що окупований Росією Крим повинен повернутися до складу України.

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