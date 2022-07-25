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У школах Львівської області скасовують російськомовні класи

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 16:05
У школах Львівської області скасовують російськомовні класи Фото: у школах Львівської області скасовують російськомовні класи (24tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

Влада Львівської області ухвалила рішення скасувати класи з російською мовою навчання у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Львівської ОВА Олега Радика.

"Класів із російською мовою навчання більше не буде у школах Львівської області. Були ще минулого року треті, четверті класи у трьох школах. Така інформація з Департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації", - розповів він.

За словами Радика, точні дані будуть відомі до 5 вересня, коли усі суб'єкти подадуть звітність до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Поряд з цим в Харківській області майже 300 навчальних закладів знаходяться на окупованих територіях.

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