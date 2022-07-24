ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В якому форматі працюватимуть школи в Харківській області: відповідь Синєгубова

Новость на русском →
Харківська область , Неділя 24 липня 2022 16:53
В якому форматі працюватимуть школи в Харківській області: відповідь Синєгубова Фото: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day KH ua)
Автор: Сергей Новиков

Харківська область визначиться з форматом роботи шкіл ближче до початку навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, на сьогодні головний пріоритет - це безпека, тому влада виходитиме з військової обстановки. На сьогодні в Харківській області майже 300 навчальних закладів знаходяться на окупованих територіях. З 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження, 17 шкіл повністю зруйновані і 200 - пошкоджені.

"56 навчальних закладів мають укриття, що відповідають вимогам безпеки. Для прикладу: час польоту ракети з передмістя російського Бєлгорода становить 30-40 секунд. Тобто за 30 секунд ми повинні всіх дітей евакуювати в укриття. Ми проводили відповідні тренування - процес евакуації зайняв до 5 хвилин. Оффлайн або онлайн - визначимо згодом. Але разом з тим ми працюємо над приведенням в порядок всіх укриттів", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, яким буде навчання з 1 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків школа
NEWS
В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС
В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років