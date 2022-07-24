В якому форматі працюватимуть школи в Харківській області: відповідь Синєгубова

За його словами, на сьогодні головний пріоритет - це безпека, тому влада виходитиме з військової обстановки. На сьогодні в Харківській області майже 300 навчальних закладів знаходяться на окупованих територіях. З 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження, 17 шкіл повністю зруйновані і 200 - пошкоджені.

"56 навчальних закладів мають укриття, що відповідають вимогам безпеки. Для прикладу: час польоту ракети з передмістя російського Бєлгорода становить 30-40 секунд. Тобто за 30 секунд ми повинні всіх дітей евакуювати в укриття. Ми проводили відповідні тренування - процес евакуації зайняв до 5 хвилин. Оффлайн або онлайн - визначимо згодом. Але разом з тим ми працюємо над приведенням в порядок всіх укриттів", - додав Синєгубов.