В школах Львовской области отменяют русскоязычные классы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя Львовской ОВА Олега Радика .

"Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области. Были еще в прошлом году третьи, четвертые классы в трех школах. Такая информация из Департамента образования и науки Львовской областной военной администрации", - рассказал он.

По словам Радика, точные данные будут известны до 5 сентября, когда все субъекты подадут отчетность в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.