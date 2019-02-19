В школах Криму вилучили скандальний підручник з історії

Ілюстративне фото (УНІАН)

Місцева "влада" заявила, що підручник можуть допрацювати

В окупованому Криму в школах вилучили скандальний підручник з історії, в якому було виявлену пропаганду ксенофобії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами представників місцевої "влади", на сьогодні підручники з історії Криму для десятих класів вилучено. Також повідомляється, що робоча група буде вирішувати, чи допрацьовувати скандальні параграфи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в підручнику "Історія Криму. 10 клас. Навчальний посібник для загальноосвітніх установ" йдеться про масове пособництво кримських татар нацистам під час Другої світової війни. Зокрема, наводяться дані про те, що в таких кримськотатарських формуваннях служили близько 20 тисяч осіб, а 14 тисяч осіб брали участь у боротьбі з партизанами. При цьому в підручнику відсутня інформація про внесок народу у перемогу і про масову депортацію.

Раніше також повідомлялося, що Федеральна служба безпеки РФ заборонила українському фотографу Аліні Смутко в'їзд до анексованого Криму на 10 років. У коментарі "Крим. Реалії" вона заявила, що Росія заборонила в'їзд через її професійну діяльність.