ФСБ заборонила українському фотографу в'їзд в анексований Крим на 10 років

Фото: ФСБ РФ (facebook.com.crimeansolidarity)

Смутко заявила, що РФ заборонила в'їзд через її професійну діяльність

Українському фотографу Аліні Смутко ФСБ Російської Федерації на 10 років заборонила в'їзд в анексований Росією Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Смутко.

У коментарі "Крим.Реалії" Смутко заявила, що Росія заборонила їй в'їзд в анексований Крим через її професійну діяльність.

"Сьогодні я поповнила список осіб, які "загрожують національній безпеці Російської Федерації". Результат: мені заборонено в'їжджати на територію РФ і Криму, зокрема, до 2028 року. Дуже шкода", - написала фотограф.

Як писав Styler, українській журналістка Олені Савчук заборонили въезд на територію анексованого Криму на 10 років.

"Заборона в'їзду в Крим і РФ на 10 років - до серпня 2028-го. ФСБ береже від мене обороноздатність і безпеку своєї держави", - сказала вона.

Також повідомлялося, що в окупованому Криму після обшуків затримали 3 кримських татар.

Пізніше ФСБ Росії підтвердила, що затримала в анексованому Росією Криму трьох жителів Красногвардійського району за підозрою у причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір".