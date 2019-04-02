У школах Києва прийом дітей до перших класів розпочнеться 4 квітня

Прийом дітей до перших класів у столичних школах розпочнеться 4 квітня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В адміністрації зазначають, що другий рік поспіль усі першокласники навчаються за єдиним державним стандартом. Під час вступу до школи для 6-річних дітей більше не проводять випробування.

"Ще два роки тому кожна друга школа у Києві мала право конкурсного відбору, і потрапити до першого класу за принципом наближеного місця проживання було практично неможливо. Минулого року районні державні адміністрації за кожною початковою школою або початковою ланкою будь-якої гімназії чи ліцею, закріпили територію обслуговування. Саме діти, які проживають на такій території, як минулого, так і цього року, матимуть гарантоване право на першочергове зарахування", - пояснюють у КМДА.

Наголошується, що право на першочергове зарахування мають рідні сестри і брати дітей, які вже є учнями/ученицями конкретної школи, діти працівників відповідного закладу загальної середньої освіти та випускники дошкільного підрозділу цієї школи.

"Прийом заяв та документів до перших класів за гарантованим правом та правом вибору проходитиме із 4 квітня до 31 травня 2019 року… Потрібно подати до школи заяву, копію паспорта; копію свідоцтва про народження дитини, оригінал медичної довідки та документ, що підтверджує місце проживання… До школи можна прийти без дитини, щоб подати документи для прийому дитини до першого класу", - сказано у повідомленні.

При цьому батьки, які мають статус тимчасово переміщених осіб, до пакету вищеперерахованих документів додають витяг із довідки про реєстрацію ТПО для підтвердження місця проживання.

"Уже 3 червня у школах Києва відбудеться зарахування дітей відповідно до їх гарантованого права, а також дітей, батьки яких обрали заклад, не закріплений за їх територією обслуговування, на вільні місця, у випадку, якщо кількість вільних місць дорівнює або більше кількості заяв на вільні місця", - додали у КМДА.

У відомстві також поінформували, що у випадку, якщо кількість поданих заяв більша, ніж кількість вільних місць, зарахування відбудеться за результатами жеребкування, що пройде у період із 5 до 10 червня та згідно з порядком, визначеним педагогічною радою закладу загальної середньої освіти. При цьому жодних знаннєвих конкурсів та змагань між дітьми не буде.

"Із 17 червня у школах Києва продовжиться прийом дітей до перших класів за наявності вільних місць: за місцем проживання - до 1 вересня та впродовж навчального року - у порядку надходження заяв", - зазначають в адміністрації.

У 2019 за прогнозами буде понад 33 тисячі першокласників.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня ухвалив законопроект про реформу середньої освіти. Зокрема, реформа передбачає введення так званих індивідуальних освітніх траєкторій для дітей з інвалідністю або на домашньому навчанні. Для таких учнів пропонується розробляти індивідуальний навчальний план і проводити річне оцінювання для підтвердження рівня знань.

Як писало РБК-Україна раніше, зарплата вчителів за два роки зросла на 75%.