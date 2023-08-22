В Киеве определились с графиком для школ на учебный год: точные даты каникул

Городские власти Киева определили структуру 2023-2024 учебного года. Образовательный процесс в столичных школах будет длиться с 1 сентября по 31 мая.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Так, I семестр продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023 года, а II семестр - с 8 января по 31 мая 2024 года.

Последние звонки прозвучат в школах 31 мая. Компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь и образовательных разрывов, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024 года.

Каникулы в школах Киева запланированы в такие периоды:

осенние - с 23 по 29 октября 2023 года;

зимние - с 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года;

весенние - с 25 по 31 марта 2024 года.

Кроме того, для учеников первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

"Новый учебный год в столице традиционно стартует 1 сентября и продлится в целом до 28 июня 2024 года - с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий. Мы будем учитывать ситуацию в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и при необходимости будем вносить изменения в структуру учебного года", - отметил Мондриевский.

По его словам, формат, в котором будет работать школа, каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно, консультируясь с родителями учеников. Решение о внедрении очного, дистанционного или смешанного форматов обучения будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей.

"Безопасность детей и педагогов - на первом месте. Поэтому перед тем, как определяться с форматом обучения, должны быть учтены технические возможности укрытий, находящихся непосредственно в учебном заведении или в пешей доступности к нему. Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия. Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очному обучению", - объяснил заместитель председателя КГГА.

Так, педагогические советы должны выбрать формы и форматы организации учебного процесса, утвердить алгоритмы работы учебных заведений. А также - принять решение о зачислении результатов обучения по предметам отраслей "художественная", "физическая культура" и других, полученных учениками в заведениях внешкольного образования.

Кроме того, педсоветы должны принять решение о результатах обучения по тем предметам, которые изучаются в учебном заведении за рубежом и отвечают предметам образовательной программы для уменьшения учебной нагрузки на учеников, которые одновременно учатся за пределами Украины и в Киеве.

Также каждая школа должна обновить схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение правилам пребывания в укрытиях.

"Важно, что особое внимание мы будем уделять работе психологической службы, которая должна обеспечить психологическую поддержку участников образовательного процесса. В частности, речь идет о мониторинге психологического состояния, психологических пятиминутках, тренингах, индивидуальных консультациях и т.д.", - отметил Мондриевский.