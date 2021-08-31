ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У школах Івано-Франківська викладатимуть християнську етику

Новость на русском →
Івано-Франківськ , Вівторок 31 серпня 2021 12:17
У школах Івано-Франківська викладатимуть християнську етику Фото: у школах Івано-Франківська будуть уроки християнської етики (facebook.com/ruslan martsinkiv)
Автор: Тіберій Юрик

В школах Івано-Франківська викладатимуть християнську етику. Церква та заклади освіти підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Руслана Марцінківа в Facebook.

За його словами, важливо будувати Україну на засадах духовності та християнських цінностей. Він зазнчив, що предмет стане обов'язковим.

"Зараз ідуть "непрості" тенденції і на світовому, і на всеукраїнському рівнях… Для нас же важливо будувати Україну на засадах духовності та християнських цінностей, зберегти свою традицію. Потрібно, щоб наші діти у цьому складному світі не почувалися самотніми та відчували міцну опору - опору віри", - повідомив Марцінків.

Він зазначив, що востаннє меморандум про співпрацю церкви та закладів освіти підписувався у 1992 році.

Міський голова повідомив, що батьки можуть написати заяву в школі, щоб їхні діти не відвідували уроки християнської етики, але додав, що влада буде шукати мотивацію, щоб діти та вчителі заглиблювались у предмет з радістю.

Нагадаємо, що у МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію