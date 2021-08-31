В школах Ивано-Франковска будут преподавать христианскую этику. Церковь и учебные заведения подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Руслана Марцинкива в Facebook .

По его словам, важно строить Украину на принципах духовности и христианских ценностей. Он отметил, что предмет станет обязательным.

"Сейчас идут "непростые" тенденции и на мировом, и на всеукраинском уровнях... Для нас же важно строить Украину на принципах духовности и христианских ценностей, сохранить свою традицию. Нужно, чтобы наши дети в этом сложном мире не чувствовали себя одинокими и чувствовали прочную опору - опору веры", - сообщил Марцинкив.

Он отметил, что последний раз меморандум о сотрудничестве церкви и учреждений образования подписывался в 1992 году.

Городской голова сообщил, что родители могут написать заявление в школе, чтобы их дети не посещали уроки христианской этики, но добавил, что власть будет искать мотивацию, чтобы дети и учителя стали углубляться в предмет с радостью.