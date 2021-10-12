RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В школах Черкас канікули розпочнуться раніше: в чому причина

Автор: Марія Кучерявець

У Черкасах школярі підуть на осінні канікули тижнем раніше. Таке рішення було прийнято у цілях економії витрат на опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Анатолія Бондаренко в Facebook.

"У школах, аби зменшити витрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше й провести їх із 18 до 24 жовтня", - написав мер.

Він також зазначив, що в закладах середньої освіти опалення будуть підключати вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську осінні шкільні канікули також розпочнуться на тиждень раніше.

Зазначимо, що для школярів Вінниці канікули в цьому році також перенесено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасишкола