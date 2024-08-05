Школа офлайн: что нового ждет учеников и учителей в 2024 году

Школа офлайн

Михаил Федоров отмечает, что сейчас Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки (МОН) работают над программой "Школа офлайн", которая предусматривает комплексные инфраструктурные решения по возвращению к очному обучению.

В частности, основным требованием для возобновления очного обучения является наличие безопасных укрытий в школах. В настоящее время 10 302 школы уже обеспечены собственными укрытиями или используют укрытия в других зданиях. Государство выделило 2,5 млрд грн субвенции на строительство новых укрытий, и сейчас активно строится 57 укрытий в приграничных и прифронтовых территориях. Часть из них будет готова к началу нового учебного года, а остальные – к концу года.

"Нужно еще как минимум 165 укрытий, а для этого необходимо около 14 млрд грн. МОН активно привлекает доноров, международные организации, мы постоянно ищем средства и возможности, ведь сейчас образование является приоритетом", – отмечает Михаил Федоров.

Безопасный доступ к образованию

Министр пишет, что кроме укрытий государство выделило 1 млрд грн на закупку автобусов. В прифронтовых и приграничных регионах, где ситуация безопасности не позволяет вернуться за парты, громады обеспечиваются автобусами, которые будут подвозить детей в ближние школы с укрытиями. Это решение позволит учащимся безопасно добираться до мест обучения, обеспечивая доступ к образованию.

Также значительное внимание сейчас уделяется обеспечению школ гаджетами, что позволяет учащимся и учителям иметь равный доступ к обучению, независимо от места их пребывания.

"С начала полномасштабного вторжения при поддержке партнеров выдали более 98 тысяч девайсов для учителей и более 128 тысяч – для детей", – рассказывает министр.

Он также пишет, что программа "Школа офлайн" использует современные технологические решения, в частности, систему Palantir. В эту систему внесена вся инфраструктура, все обстрелы, риски, места обитания детей, наличие девайсов и потребности в них. На основе этих данных моделируется сеть школ, где прежде будет безопасно и где будут строить укрытия, подземные школы, сколько автобусов и девайсов нужно.