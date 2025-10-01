Кожаная юбка - тренд сезона: как ее носит Соломия Витвицкая

Какой "лук" выбрала Соломия Витвицкая

Витвицкая демонстрирует элегантный и актуальный образ, в центре которого длинная кожаная юбка.

Кожаная юбка

Соломия выбрала юбку длины миди, длиною чуть ниже колена, которая выполненна из матовой, гладкой экокожи насыщенного шоколадного оттенка.

Юбка имеет прямой, облегающий крой, красиво подчеркивающий силуэт, и создает строгий, но одновременно женственный вид. Отсутствие лишних деталей или декора делает его универсальным основанием для различных стилизаций.

Верх

Юбка отлично скомбинирована с легкой блузой бежевого оттенка. Блуза имеет свободный крой с объемными рукавами-фонариками, что придает образу романтичности и легкости, контрастируя с более плотной фактурой кожи.

Высокий, собранный вырез горловины закрывает зону декольте, поддерживая деловой, сдержанный стиль, характерный для телеведущей.

Аксессуары и обувь

Образ дополняют классические туфли-лодочки на каблуке нейтрального светло-бежевого цвета. Это зрительно удлиняет ноги и не отвлекает внимания от ключевых элементов одежды. На шее видна изящная цепочка с небольшим кулоном.

Сочетание насыщенного коричневого и светлого бежевого создает теплую, гармоничную и изысканную цветовую гамму.

Игра контрастов фактур (гладкая, плотная кожа и легкая, воздушная ткань блузы) делает образ глубоким и интересным.

Это идеальный пример того, как стильно и элегантно интегрировать трендовую кожаную юбку в деловой или праздничный гардероб.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Чем можно дополнить такой образ с кожаной юбкой

Верхняя одежда

Тренч классического кроя: идеально подойдет песочный или бежевый тренч. Он поддержит теплую цветовую гамму, добавит динамики за счет длины и фактуры и сделает образ более завершенным для выхода на улицу.

Приталенный жакет: однотонный жакет коричневого, кремового или даже черного цвета. Его можно накинуть на плечи или надеть, чтобы сделать образ деловым и более строгим.

Шерстяное пальто в длине миди: прямой крой и нейтральный цвет (например, кэмел или серый) подойдут для холодного сезона, сохраняя элегантность.

Сумка

Сумка-тоут или структурированная сумка: поскольку лук достаточно классический, идеально подойдет структурированная кожаная сумка в оттенках, контрастирующих с юбкой: светлый беж, кремовый или, напротив, глубокий бордовый или темно-зеленый, чтобы добавить цветной акцент.

Клатч: если это вечерний выход, небольшой, но эффектный клатч (например, из матовой кожи или замши) будет уместен.

Украшения и аксессуары

Пояс: можно добавить тонкий кожаный ремешок на талию, особенно если юбка немного свободна. Лучше выбрать ремень в тон юбки (коричневый) или наоборот с элегантной металлической пряжкой.

Часы: большие, классические часы с металлическим браслетом или кожаным ремешком придадут статусность и деловой вид.

Эффектные серьги-пусеты или небольшие "кольца": поскольку зона декольте открыта частично, акцентные серьги могут "подсветить" лицо и завершить образ.

Соломия Витвицкая показала модный лук (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)