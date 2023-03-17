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Шкарлет уходит в отставку с должности министра образования

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Киев, Пятница 17 марта 2023 18:45
Шкарлет уходит в отставку с должности министра образования Фото: Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

По информации собеседника, Шкарлет уже готовит заявление о своей отставке.

Стоит заметить, что министр образования связан с рядом скандалов. В частности, в трех его работах обнаружили плагиат, но чиновник отбросил все обвинения.

Также при его председательстве МОН сотрудничало с букмекерской конторой Parimatch Foundation, против которой Украина недавно ввела санкции.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

Также мы писали, что Верховная рада назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра - министра инфраструктуры и регионального развития.

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МОН Сергей Шкарлет
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