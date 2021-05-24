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Шкарлет повідомив про падіння рівня освіти за рік карантину

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 10:12
Шкарлет повідомив про падіння рівня освіти за рік карантину Фото: міністр освіти України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

В Україні за рік карантину рівень освіти впав на 8%. Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що це не критично.

Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

За його словами, мінімум раз на два місяці Державна служба якості освіти робить моніторинги щодо якості та наявності залишкових знань після вивчення тієї чи іншої частини освітньої програми.

У порівнянні з грудневим моніторингом якість і рівень дистанційної освіти на 10-15% покращився і зараз становить 70-75%, повідомив міністр.

"В цілому ми приблизно на 8% відсотків оцінюємо падіння якості, але це насправді не критично. Ми розуміли, що якість освіти в будь-якому випадку буде падати", - повідомив Шкарлет виданню.

За його словами, це залежить насамперед від початкових навичок і того, що заклала сім'я дитині.

Нагадаємо, міністр освіти оцінив ймовірність "дистанційки" з 1 вересня.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ попередила про загрозу для здоров'я дітей в Європі через пандемію.

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