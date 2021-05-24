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Шкарлет вважає за потрібне підняти соцгарантії для вчителів: гроші в бюджет вже заклали

Автор: Ігор Литвиненко, Сергій Щербина, Владислав Красінський

Міністр освіти Сергій Шкарлет вважає за необхідне підвищувати соціальні гарантії вчителям. Для цього вже закладено кошти до державного бюджету.

Про це Шкарлет заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, підвищення соцгарантій є основним критеріям для підвищення престижу вчителя. Зараз у маленьких містах та селах дуже великий обсяг вакансій, особливо за високо дефіцитними професіями, такими як викладач хімії, фізики, іноземних мов.

"З приводу підбору і навчання кадрів. Для того щоб туди йшли кращі, ми повинні розуміти, що по виходу у людини буде гарантоване працевлаштування, навіть якщо це маленьке село або місто, що в цій ситуації житлова проблема вирішена, соціальна проблема. Повинна бути якась страховка, гарантії, супровід цього вчителя в нашій Українській реальності. Це зарплата повинна бути, житло", - заявив Шкарлет.

Міністр зазначив, що сьогодні на ці потреби виділяються "мільярдні кошти".

"Зростання бюджету освіти на цей рік-42%, це вже закладено. Зрозуміло, що у нас немає чарівної палички. Ми не можемо змахнути чарівною паличкою і зробити так, щоб за одну секунду система соцгарантій педагога і вчителя піднялася в рази", - повідомив Шкарлет.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 грудня зарплати педагогів зростуть на майже 9%.

Також повідомлялося, що на зарплати освітян у 2021 році передбачили майже 100 млрд гривень.

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Новини України Міносвітизарплатаучителя