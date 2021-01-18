На зарплати освітян передбачили майже 100 млрд гривень у 2021 році

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

У державному бюджеті України на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн. Це на 18,7 млрд грн більше ніж у 2020 році.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Вказано, що за ці кошти здійснюватиметься оплата праці понад 400 тисяч учителів.

"Передбачені у державному бюджеті на 2021 рік кошти дозволять органам місцевого самоврядування підвищити заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в середньому на 25,5 %", - зазначив замміністра.

За його словами, загалом у держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено 169,3 млрд грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що більше на 29,3 млрд грн ніж минулого року.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет звернувся до Міністерства економіки з проханням пришвидшити розв'язання питання про підняття зарплат вчителям.

Як писало РБК-Україна, держслужбовців планують перевести на нову систему оплати праці в 2022 році.