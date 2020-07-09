Шкарлет хоче автономії для вищої освіти в Україні

Вища освіта в Україні потребує реформування. Зокрема, необхідно надати їй повну автономію.

Про це заявив т.в.о. міністра освіти України Сергій Шкарлет в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Шкарлета, мова йде не лише про фінансову автономію, але й про майнову та автономію щодо управління і розвитку вищого закладу освіти.

"На сьогодні вища освіта повинна мати автономію і спроможність сказати українським дітям і українським батькам, що ми абсолютно конкурентоспроможні на ринку праці. От в цьому контексті реформа вищої освіти повинна здійснюватися", - наголосив він.

Зазначимо, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет був призначений на посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти та науки 25 червня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Шкарлет перебуває на випробувальному терміні.

Нагадаємо, раніше Шкарлет пропонував скасувати складання Зовнішнього незалежного тестування для абітурієнтів заочної форми навчання.

Також, Шкарлет назвав декілька можливих варіантів початку нового навчального року в умовах пандемії коронавірусу.