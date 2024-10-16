В Украине появился список вузов с высоким уровнем риска: кто в него попал
В Украине составили список вузов по уровню риска, среди основных критериев - количество нарушений законодательства и отсутствие аккредитации образовательных программ. В перечень "высокого риска" попали 14 учебных заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы качества образования (ГСКО).
Как сообщается, этот рейтинг не касается качества образования, а отображает уровень сложности управления вузами. В этом году в рейтинг высших учебных заведений вошли 289 университетов.По результатам оценки:
- 14 заведений (5%) отнесены к высокому риску,
- 142 заведения (49%) имеют средний уровень риска,
- 133 заведения (46%) получили незначительную степень риска.
Оценка осуществлялась по нескольким ключевым критериям, позволяющим комплексно оценить управленческую деятельность вузов. К ним относятся:
- Количество соискателей высшего образования за последние три года;
- Количество научно-педагогических работников, трудоустроенных по основному месту работы;
- Состояние обнародования документов и информации на официальном вебсайте учреждения, определенных законодательством;
- Количество нарушений законодательства в сфере высшего образования, выявленных за последние пять лет;
- Наличие обособленных структурных подразделений;
- Наличие иностранных соискателей высшего образования;
- Часть неаккредитованных специальностей и образовательных программ.
В список университетов с высокой степенью риска по результатам оценки на 2024/2025 учебный год вошли:
- Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины";
- Общество с ограниченной ответственностью "Высшее учебное заведение Восточно-европейский славянский университет";
- Коммунальное учреждение высшего образования "Днепровская академия музыки" Днепропетровского областного совета;
- Частное высшее учебное заведение "Академия кино и новых медиа";
- Общество с ограниченной ответственностью "Бердянский университет менеджмента и бизнеса";
- Частное высшее учебное заведение "Международный классический университет имени Пилипа Орлыка";
- Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства";
- Международный университет;
- Киевский университет права Национальной академии наук Украины;
- Харьковская государственная академия физической культуры;
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
- Частное учебное высшее заведение "Восточноевропейский университет имени Рафа Аблязова";
- Одесский государственный университет внутренних дел;
- Частное высшее учебное заведение "Академия морских наук и инноваций".
За последние три года наблюдается значительное улучшение наполненности вебсайтов вузов: если в 2019 году нарушения были широко распространены, то в 2022 году 99% учреждений соответствовали требованиям по публикации необходимых документов, а в 2024 году этот показатель составил 98,2%.
Такая положительная динамика стала результатом постоянного мониторинга и требований законодательства, которые обязывают вузы публиковать актуальную информацию. Это касается, в частности, системы внутреннего обеспечения качества образования, результатов мониторинга, вступительной кампании и научной деятельности.
Напомним, ранее мы писали о рейтинге областных центров Украины по результатам национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года, который является важным показателем качества образования в регионах страны. В пятерку лидеров вошли Львов, Херсон, Киев, Луцк и Ровно.