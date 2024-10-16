В Украине появился список вузов с высоким уровнем риска: кто в него попал

В Украине составили список вузов по уровню риска, среди основных критериев - количество нарушений законодательства и отсутствие аккредитации образовательных программ. В перечень "высокого риска" попали 14 учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы качества образования ( Г СКО).

Как сообщается, этот рейтинг не касается качества образования, а отображает уровень сложности управления вузами. В этом году в рейтинг высших учебных заведений вошли 289 университетов.По результатам оценки:

14 заведений (5%) отнесены к высокому риску,

142 заведения (49%) имеют средний уровень риска,

133 заведения (46%) получили незначительную степень риска.

Оценка осуществлялась по нескольким ключевым критериям, позволяющим комплексно оценить управленческую деятельность вузов. К ним относятся:

Количество соискателей высшего образования за последние три года;

Количество научно-педагогических работников, трудоустроенных по основному месту работы;

Состояние обнародования документов и информации на официальном вебсайте учреждения, определенных законодательством;

Количество нарушений законодательства в сфере высшего образования, выявленных за последние пять лет;

Наличие обособленных структурных подразделений;

Наличие иностранных соискателей высшего образования;

Часть неаккредитованных специальностей и образовательных программ.

В список университетов с высокой степенью риска по результатам оценки на 2024/2025 учебный год вошли:

Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины"; Общество с ограниченной ответственностью "Высшее учебное заведение Восточно-европейский славянский университет"; Коммунальное учреждение высшего образования "Днепровская академия музыки" Днепропетровского областного совета; Частное высшее учебное заведение "Академия кино и новых медиа"; Общество с ограниченной ответственностью "Бердянский университет менеджмента и бизнеса"; Частное высшее учебное заведение "Международный классический университет имени Пилипа Орлыка"; Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства"; Международный университет; Киевский университет права Национальной академии наук Украины; Харьковская государственная академия физической культуры; Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; Частное учебное высшее заведение "Восточноевропейский университет имени Рафа Аблязова"; Одесский государственный университет внутренних дел; Частное высшее учебное заведение "Академия морских наук и инноваций".

За последние три года наблюдается значительное улучшение наполненности вебсайтов вузов: если в 2019 году нарушения были широко распространены, то в 2022 году 99% учреждений соответствовали требованиям по публикации необходимых документов, а в 2024 году этот показатель составил 98,2%.

Такая положительная динамика стала результатом постоянного мониторинга и требований законодательства, которые обязывают вузы публиковать актуальную информацию. Это касается, в частности, системы внутреннего обеспечения качества образования, результатов мониторинга, вступительной кампании и научной деятельности.