Шесть лет в сирийском лагере. Разведка и МИД эвакуировали украинку с двумя детьми

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского МИД совместно с ГУР эвакуировали еще одну гражданку Украины и двух ее детей из Сирии, где их удерживали в лагере в течение шести лет", - рассказал глава МИД.

По его словам, женщине и двум детям оформили паспорта и предоставили консульское сопровождение, чтобы они безопасно вернулись домой.

Сибига уточнил, что всего Украина эвакуировала 14 женщин и 41 ребенка из лагеря "Родж", эвакуировав всех граждан Украины, которые хотели выехать.

"Защита прав наших граждан за границей остается нашим главным приоритетом. Украина не оставляет своих людей на произвол судьбы", - добавил он.