Шесть стран ЕС ставят под угрозу 21-й пакет санкций против России, пытаясь уберечь бизнес

Какие страны угрожают срыву санкций

По данным издания, речь идет о Греции, Франции, Италии, Германии, Австрии и Португалии. Эти страны добиваются смягчения отдельных положений в санкциях или полностью выступают против некоторых ограничений. Причина - чтобы защитить национальные компании и ключевые отрасли экономики.

Как отмечает FT со ссылкой на европейских дипломатов, подобная позиция может поставить под угрозу принятие 21-го пакета санкций, поскольку для его утверждения требуется единогласная поддержка всех стран ЕС.

Дипломаты предупреждают, что все больше государств не готовы нести экономические издержки ради усиления давления на Москву.

стоит отметить что наиболее жесткую позицию по санкациям заняла Греция. Афины выступают против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны, поскольку считают, что такие меры нанесут серьезный ущерб греческим судоходным компаниям, специализирующимся на перевозке СПГ.

Может пострадать рынок

Кроме того, власти страны опасаются, что ограничения позволят конкурентам из США, Китая и Японии занять освободившуюся долю рынка.

В свою очередь, Германия и Португалия возражают против запрета на импорт российской рыбы, стремясь защитить интересы отечественной перерабатывающей промышленности. Франция, Италия и Австрия также добиваются смягчения отдельных ограничений или исключений для национального бизнеса.

В ЕС усиливаются разногласия по давлению на Россию

По словам собеседников FT, ситуация свидетельствует о том, что в Евросоюзе усиливаются разногласия относительно дальнейшего санкционного давления на Россию.

Если раньше страны были готовы идти на экономические потери ради поддержки Украины, то теперь многие правительства все чаще ставят во главу угла интересы собственных компаний.

Из-за отсутствия консенсуса переговоры по 21-му пакету санкций продолжаются. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что страны ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому пакету ограничений, хотя работа над ним идет.