ИИ с открытым кодом против закрытых систем: как DeepSeek V4 Pro бросает вызов OpenAI

18:11 24.04.2026 Пт
2 мин
Разработчики обещают "бесконечную" память ИИ и способность "рассуждать" на уровне закрытых платформ от OpenAI и Google
aimg Ольга Завада
DeepSeek представила ИИ-модели, которые не боятся санкций (фото: Unsplash)

Через год после того, как DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением в американском App Store, компания объявила о запуске новых моделей - V4 Pro и V4 Flash. Особенностью релиза стала поддержка контекстного окна размером в 1 миллион токенов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Модели V4 Pro и V4 Flash: что внутри

DeepSeek продолжает развивать концепцию открытого кода (open-source). Это позволяет любому пользователю загрузить код модели и модифицировать его под свои нужды. В новом поколении представлено два варианта:

V4 Pro - флагманская версия, ориентированная на сложные рассуждения (reasoning) и агентские возможности. По словам разработчиков, модель не отстает по уровню логики и занимает второе место в мире по глубине знаний, уступая лишь Gemini 3.1 Pro.

V4 Flash - более легкая и быстрая версия. Несмотря на высокую скорость ответа, она демонстрирует способности к рассуждению, близкие к версии Pro, особенно в простых агентских задачах.

Главное преимущество китайского ИИ

Контекстная длина - это количество информации, которую нейросеть способна "держать в голове" одновременно во время диалога. С окном в 1 миллион токенов DeepSeek V4 Pro становится прямым конкурентом GPT-5.5 от OpenAI. Это позволяет модели сохранять последовательность и логику даже в чрезвычайно длительных разговорах или при анализе огромных документов.

Политическое давление и безопасность

Несмотря на технологический прорыв, DeepSeek сталкивается с серьезными регуляторными препятствиями. Приложение было официально запрещено для использования в государственных учреждениях США. Американские власти видят в разработке угрозу национальной безопасности и стабильности акций местных технологических компаний.

Аналогичные меры приняла и Южная Корея, которая приостановила возможность загрузки приложения из-за беспокойства о конфиденциальности данных пользователей.

Тем не менее статус open source позволяет DeepSeek сохранять популярность среди разработчиков во всем мире, которые ищут мощную альтернативу закрытым экосистемам.

