ИИ от Google появился на macOS: что умеет Gemini Spark

Возможности автоматизации и интеграции Gemini Spark

Gemini Spark превращает ИИ в персонального автономного ассистента, который может выполнять рутинную работу в фоновом режиме - для этого компьютеру даже не обязательно быть включенным.

Примеры десктопных задач, которые выполняет Spark:

Сортировка загруженных PDF-документов по соответствующим папкам.

загруженных PDF-документов по соответствующим папкам. Сбор данных из локальных инвойсов на компьютере для автоматического создания и регулярного обновления бюджетных таблиц в Google Sheets.

Кроме того, Google запускает масштабную экосистему интеграций. ИИ получит доступ к

Google Tasks

Google Keep,

Canva,

Dropbox,

Instacart,

OpenTable,

Zillow Rentals.

Благодаря этому ассистент сможет превращать рабочие заметки в списки задач, отправлять еженедельные заказы продуктов или бронировать столики в ресторанах.

Интеграции сначала появятся в вебверсии и смартфонах, а на macOS их развернут в ближайшие недели. Дополнительно разработчики готовят функцию удаленного запуска задач на Mac прямо со смартфона.

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Агентный ИИ: скрытые угрозы и правила безопасности

Несмотря на высокое удобство, предоставление ИИ-агента полного контроля над операционной системой и личными данными несет серьезные киберриски.

Google отмечает, что Spark действует чисто в рамках предоставленных разрешений и требует согласия для финансовых или критически важных операций, однако пользователям следует соблюдать осторожность.

Основные риски и способы защиты:

Атаки типа Prompt Injection. Хакеры могут подбросить ИИ вредоносные инструкции через файлы или сообщения, заставив его действовать в обход воли владельца.

Если ШИ-агент имеет полную автономию, это может привести к несанкционированной утечке конфиденциальных данных, загрузке вирусов или совершению фейковых покупок.

Ошибки коммуникации. ИИ может случайно отправить частную информацию посторонним людям или отправить сообщение, которое пользователь не планировал отправлять.

Чтобы минимизировать угрозы при работе с Gemini Spark или любыми другими ШИ-агентами, эксперты рекомендуют жестко ограничивать список папок и приложений, к которым ИИ имеет доступ.

Также необходимо обязательно включать требование ручного подтверждения (manual review) для важных задач и активировать двухфакторную аутентификацию (MFA) на всех связанных аккаунтах.