ИИ-суперкомпьютер за 450 млн долларов: Европа вступает в гонку с США и Китаем

Европа продолжает наращивать собственные ИИ-мощности. Цель - сократить технологическое отставание от США и Китая. Так, EuroHPC заказала создание суперкомпьютера LUMI-AI стоимостью около 450 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соглашение стало самым большим контрактом в истории компании Bull. Интересно, что заказ был получен всего через несколько месяцев после того, как Франция выкупила бизнес у убыточного консорциума Atos за сумму до 404 миллионов евро.
Финансирование проекта распределено пополам между совместным предприятием EuroHPC и консорциумом LUMI AI Factory. В состав входят шесть стран:
Новую систему LUMI-AI установят в финском суперкомпьютерном центре рядом с уже работающим суперкомпьютером LUMI. Запуск оборудования в эксплуатацию намечен на вторую половину 2027 года.
Суперкомпьютер предназначен для крупномасштабного обучения и инференса (вывода) ИИ-моделей, а также для сложных научных симуляций.
Контракт расширяет сеть, которую EuroHPC строит несколько лет. Общий бюджет инициативы на 2021-2027 годы составляет 8,2 млрд евро.
Организация уже создала сеть из 19 центров "фабрик ИИ", опирающихся на 12 суперкомпьютеров (включая немецкий Jupiter), и готовит отбор еще до семи новых локаций.
Возможности европейских суперкомпьютеров уже тестируются.
Как именно?
Самый большой облачный провайдер континента OVHcloud завершил первоначальное обучение базовой ШИ-модели на суперкомпьютере Jupiter.
Итальянский стартап Domyn (возглавляющий консорциум EUROPA) получил доступ к системам EuroHPC для тренировки собственной модели на 400 миллиардов параметров.
Обе компании не раскрывают подробных спецификаций своих моделей, однако стремятся стать европейскими лидерами в области передового ИИ.