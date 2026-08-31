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ИИ-суперкомпьютер за 450 млн долларов: Европа вступает в гонку с США и Китаем

16:33 31.08.2026 Пн
2 мин
LUMI-AI будет работать на чипах конкурента Nvidia
aimg Ольга Завада
Евросоюз выделил сотни миллионов на ИИ-компьютер (фото: Unsplash)

Европа продолжает наращивать собственные ИИ-мощности. Цель - сократить технологическое отставание от США и Китая. Так, EuroHPC заказала создание суперкомпьютера LUMI-AI стоимостью около 450 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кто профинансирует строительство и когда ждать запуска?

Соглашение стало самым большим контрактом в истории компании Bull. Интересно, что заказ был получен всего через несколько месяцев после того, как Франция выкупила бизнес у убыточного консорциума Atos за сумму до 404 миллионов евро.

Финансирование проекта распределено пополам между совместным предприятием EuroHPC и консорциумом LUMI AI Factory. В состав входят шесть стран:

  • Финляндия
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Норвегия
  • Польша

Новую систему LUMI-AI установят в финском суперкомпьютерном центре рядом с уже работающим суперкомпьютером LUMI. Запуск оборудования в эксплуатацию намечен на вторую половину 2027 года.

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Какие детали и технологии используют в ПК-гиганте?

Суперкомпьютер предназначен для крупномасштабного обучения и инференса (вывода) ИИ-моделей, а также для сложных научных симуляций.

  • Аппаратную основу системы обеспечат ведущие технологические гиганты:
  • Вычислительные чипы предоставит компания AMD - главный конкурент Nvidia.
  • Системы хранения данных интегрируется корпорацией IBM.
  • Сетевое оборудование обеспечит компания Nokia.

Как Европа тестирует новые ИИ-системы

Контракт расширяет сеть, которую EuroHPC строит несколько лет. Общий бюджет инициативы на 2021-2027 годы составляет 8,2 млрд евро.

Организация уже создала сеть из 19 центров "фабрик ИИ", опирающихся на 12 суперкомпьютеров (включая немецкий Jupiter), и готовит отбор еще до семи новых локаций.

Возможности европейских суперкомпьютеров уже тестируются.

Как именно?

Самый большой облачный провайдер континента OVHcloud завершил первоначальное обучение базовой ШИ-модели на суперкомпьютере Jupiter.

Итальянский стартап Domyn (возглавляющий консорциум EUROPA) получил доступ к системам EuroHPC для тренировки собственной модели на 400 миллиардов параметров.

Обе компании не раскрывают подробных спецификаций своих моделей, однако стремятся стать европейскими лидерами в области передового ИИ.

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