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ИИ создал лекарство от старости: как новый препарат омолаживает людей

17:31 08.09.2026 Вт
2 мин
Нейросеть заменит годы исследований?
aimg Ольга Завада
ИИ создал лекарство от старости: как новый препарат омолаживает людей ИИ бросил вызов старости (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Алгоритм помог создать препарат, впервые продемонстрировавший способность замедлять биологическое старение человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Biotechnology.

Как проводили испытания препарата?

Первоначально компания Insilico Medicine разрабатывала экспериментальный препарат rentosertib для лечения пациентов с хроническими заболеваниями легких и потенциального продления продолжительности жизни.

В ходе клинических испытаний исследователи проверяли влияние таблеток на биологические маркеры старения. В испытании приняли участие 42 пациента.

В течение 12-недельного курса тестирования ученые использовали шесть различных "часов старения" - специальных алгоритмов на базе ИИ, определяющих реальное состояние организма по анализам крови, физиологическим и психологическим показателям.

Результаты эксперимента продемонстрировали следующую динамику:

  • Группа препарата: у пациентов, принимавших рентосертиб, зафиксировали снижение показателей биологического возраста по всем шести методам измерения.
  • Контрольная группа: у участников, получавших плацебо или не проходивших лечение, биологический возраст увеличился или остался на прежнем уровне.
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Научный дискурс и последующие испытания

Несмотря на положительные результаты, ученое сообщество призывает сдержанно оценивать эффективность методики.

Точность "часов старения", измеряющих химические изменения в ДНК или уровень белков в крови, все еще остается предметом научных дискуссий. В мире до сих пор нет единого общепринятого индикатора биологического возраста человека.

Отдельные исследователи предупреждают, что попытки искусственно изменить показатели маркеров старения могут потенциально нанести ущерб естественным восстановительным функциям организма.

Сам препарат rentosertib находится на ранних этапах разработки и должен пройти длительную серию испытаний перед получением официальных разрешений на применение.

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