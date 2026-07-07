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ИИ стал хакером: впервые сам похитил данные и потребовал выкуп

13:13 07.07.2026 Вт
3 мин
Робот-вымогатель в считанные секунды обходит защиту
aimg Ольга Завада
ИИ сломал защиту сервера всего за 31 секунду (фото: Unsplash)

Аналитики Sysdig зафиксировали первый в истории случай использования "агентного вируса-вымогателя" под названием JadePuffer. Все технические этапы кибератаки от начала до конца выполнил автономный ИИ, а не человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Абсолютно автономный эксплойт

Во время зафиксированной кибератаки цифровой ИИ-агент действовал как настоящий хакер. Алгоритм

  • самостоятельно проник на уязвимый сервер,
  • похитил конфиденциальные данные,
  • смог беспрепятственно переместиться по внутренней сети жертвы,
  • успешно зашифровал более 1300 важных конфигурационных записей производственного сервера MySQL.

Более того, ИИ без помощи кураторов написал уникальный текст с требованием выкупа и оставил хакерский Bitcoin-адрес для перевода средств.

ШИ проникал в системы из-за известной ошибки в Langflow - популярном инструменте с открытым кодом, который программисты используют для создания приложений на базе больших языковых моделей (LLM).

Эксперты больше всего поразили скорость и прозрачность действий алгоритма. Когда при попытке входа возникла ошибка, ИИ-агент смог самостоятельно проанализировать проблему и исправить неудачную попытку авторизации всего за 31 секунду.

При этом компьютерный вирус подробно описывал всю свою логику и ход мыслей в комментариях к коду на обычном человеческом языке.

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Кто руководил ИИ-преступником?

Несмотря на то, что за клавиатурой во время самого излома не было человека, кибермошенник все же участвовал в подготовке.

Человек избрал конкретную жертву, настроил базовую инфраструктуру, подготовил серверы для сбора похищенной информации и запустил работу агента.

Пароли для первичного входа также получили заранее из-за прошлых уязвимостей и просто передали работу.

При чистке сервера ИИ пытался забрать все самое ценное.

Добычей ИИ-хакера стали:

  • секретные API-ключи провайдеров искусственного интеллекта (OpenAI, Anthropic, DeepSeek и Gemini);
  • пароли и ключи доступа к облачным хранилищам;
  • файлы конфигурации баз данных;
  • цифровые криптовалютные кошельки.

Специалисты по безопасности пока не смогли установить точную ИИ-модель, управлявшую кибератаками, ведь не имеют доступа к внутренним настройкам вируса JadePuffer.

Однако исследователи предполагают, что злоумышленники использовали одну из известных моделей с открытым кодом (open-weight), с которой предварительно полностью стерли все заложенные разработчиками ограничения безопасности и лимиты.

Аналитики предупреждают, что автоматизация атак хакеров снимет ограничения на количество одновременных нападений. Поскольку запуск такого ИИ-робота стоит дешево, вскоре сеть может затопить волна из тысяч одновременно действующих автономных кампаний.

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