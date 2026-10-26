ИИ против Нолана: чат-бот Маска сгенерировал эпизод "Одиссеи"

Grok сгенерировал 7-минутное видео под названием "Первый эпизод сериала Одиссея". Сообщение об этом появилось спустя 3 месяца после того, как Илон Маск пообещал выпустить "полноценный исторически точный фильм".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Grok.
Ранее Маск резко критиковал версию "Одиссеи" режиссера Кристофера Нолана из-за актерского состава.
Основатель SpaceX и Tesla активно продвигает генерацию контента с помощью ИИ, тогда как Кристофер Нолан называет себя техноскептиком.
Лента Кристофера Нолана вышла в июле 2026 года и добилась колоссального успеха в мировом прокате. Фильм создавался с привлечением тысяч человек в шести странах мира и стал главным претендентом на премию Оскар.
Создавать ИИ-версию помогали студия Wonder Studios и режиссер Дэв Уокер. Опубликованный фрагмент длится всего 7 минут и имеет свои особенности:
Зрительно кадры выглядят лучше, чем предыдущие сгенерированные ролики компании.
В некоторых моментах персонажи похожи на реальных актеров.
Все персонажи сгенерированы в одной расе, типаж согласовывали с самим Маском.
За кадром раздается стандартный закадровый голос с британским акцентом, как в большинстве бюджетных фэнтези.
Персонажи в видео говорят на английском языке, а не на древнегреческом. Это и противоречит первоначальным заявлениям об "абсолютной исторической точности".
Watch Episode 1 of our Odyssey series сделаны с Grok Imagine. Дайте нам знать в комментариях, если вы как раз попадете вниз, как он был положен! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq— Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026
Главной проблемой опубликованного материала пользователи признали отсутствие художественной ценности и эмоционального привлечения.
Критики отмечают: затяжное поступление переходит в сцену с "бородатыми персонажами, выкрикивающими искусственные диалоги".
Зрители акцентируют, что отдельные кадры могут имитировать реальность, но в целом видео воспринимается "без жизни и лишенным динамики".
В итоге, просмотр ролика вызывает желание пропустить его, как обычную кат-сцену в видеоигре, в отличие от трехчасового фильма Кристофера Нолана.