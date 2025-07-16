ИИ против людей. Исследование показало, чьи рабочие места уже находятся под угрозой

В зоне наибольшего риска - авторы текстов и переводчики

Согласно отчету, наиболее уязвимыми оказались профессии, связанные со сбором информации и созданием текстов. ИИ чаще всего используется для предоставления справки, написания материалов, объяснений и консультаций.

Особенно впечатляющий результат показали профессии переводчиков и устных переводчиков - 98% их повседневных задач совпадают с функциональностью Copilot и успешно выполняются ИИ. В группу риска также попали историки, писатели, журналисты, редакторы, корректоры и специалисты по связям с общественностью.

Устойчивые к ИИ профессии

В то же время, наиболее "защищенными" от влияния ИИ на данный момент остаются сферы, где требуется физический труд и взаимодействие с людьми. В топ самых устойчивых профессий попали медсестры, массажисты, операторы тяжелой техники, водители грузовиков и тракторов.

Также ИИ пока не угрожает уборщикам, мойщикам посуды и кровельщикам.

ИИ как дополнение, а не замена

Авторы исследования подчеркивают, что речь не обязательно идет о полной замене человека. В некоторых случаях ИИ может использоваться как инструмент, повышающий производительность и эффективность.

Однако понимание потенциальных угроз и уязвимых зон уже сегодня может стать важным преимуществом при планировании карьеры.