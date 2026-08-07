ИИ никогда не сможет мыслить как человек: новое исследование объяснило почему

Ученый считает, что ключевым барьером на пути создания действительно умных машин является так называемое "неявное знание" (tacit knowledge).

Это огромный массив опыта, который люди накапливают и используют ежедневно, однако не могут полностью выразить слова или перевести в символы для компьютера.

Пять форм неявного знания, недоступных для ИИ

По словам Дэннинга, машинам не хватает базовых элементов человеческого существования, которые невозможно закодировать.

Здравый смысл: попытки записать базу фактов "здравого смысла" продолжались десятилетиями, но оказалось, что экспертные знания не сводятся к набору утверждений.

Практические навыки (know-how): мы можем описать результат действия, но не можем закодировать воплощенный физический опыт. Да, виртуозный скрипач не может передать ученику или работу ощущение от игры.

Чувства и восприятие: интуиция, предчувствие, спонтанное творчество и воображение сопротивляются цифровому форматированию.

Повседневное взаимодействие: невербальный опыт общения с людьми и окружающей средой.

Культурный и исторический контекст: общее прошлое, настроение и общественные нормы.

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Проблема репрезентации и контекста

"Современные большие языковые модели лишь манипулируют словами, но не понимают их глубокое значение. Слово является лишь символическим обозначением, за которым стоит колоссальный пласт человеческого опыта", - отмечает Дэннинг.

"Кроме того, человеческий язык полностью зависит от контекста - иронии, искренности, юмора или сарказма. Поскольку каждый контекст опирается на предварительные разговоры и ситуации, эта структура бесконечна.

Простое увеличение масштабов языковых моделей не поможет им усвоить культуру или достичь цели теста Тюринга", - добавляет он.

Главная опасность: не суперинтеллект, а "глупые" сети

Ученый отмечает: неспособность машин постичь неявное знание создает пропасть между людьми и алгоритмами. Это значит, что машины создают свой тип "неявного знания", который люди не способны считать, и наоборот.

Существует прямой риск безопасности.

Главная угроза заключается не в появлении суперинтеллекта, который захватит мир, а в возникновении сетей с низким уровнем интеллекта, которые будут действовать мощно, непредсказуемо и потенциально вредно, не считаясь с человеческими ценностями и контекстом.