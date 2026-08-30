ИИ может стать новой властью: ученая предупредила о появлении искусственных государств

По словам историкини, новый мировой порядок предусматривает управление обществом не с согласия граждан, а с помощью машин, принадлежащих частным корпорациям.

Формирование "искусственного государства" и утрата автономии

Лепор отмечает, что замена государственных функций корпорациями уже производится на глобальном уровне.

Цифровые технологии и социальные сети становятся главными посредниками монополии на создание новостей, информацию о выборах и формирование политической мысли.

Ученая выделяет следующие последствия:

Изоляция общества: цифровое пространство разрушает традиционные человеческие сообщества, что приводит к отчуждению и сегментации публичной жизни.

Подмена институтов: вместо общения с соседями, экспертами или должностными лицами люди все чаще спрашивают у ИИ, за кого голосовать.

Пренебрежение мнением граждан: продвижение искусственного интеллекта происходит без учета реальных желаний людей, часто выступающих против строительства новых дата-центров.

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Опровержение мифов Кремниевой долины

Профессор подчеркивает, что техно-элиты намеренно продвигают миф о "неизбежности" искусственного интеллекта и утверждают, что любое регулирование вредит инновациям.

По мнению Лепор, это ошибочное условие.

"Подобные обещания о том, что технологии автоматически укрепляют демократию, звучали при появлении персональных компьютеров, интернета и соцсетей, однако на практике они создали новые угрозы и усилили слежку за гражданами", - отмечает исследовательница.

Детальнее эту тему исследовательница раскроет в своей будущей книге "Взлет и падение искусственного государства", над которой сейчас работает.