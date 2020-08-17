Шевченко: Зеленський при призначенні в НБУ завдань не ставив

Президент Володимир Зеленський не ставив конкретних завдань Кирилу Шевченку перед внесенням його кандидатури до парламенту на посаду голови НБУ. Мова йшла про те, що НБУ буде проводити незалежну політику в рамках того мандата, який даний йому законом".

Про це новий глава НБУ розповів РБК-Україна у своєму першому інтерв'ю на посаді.

"У спілкуванні з президентом не було ніяких завдань. Не було такого, що він поставив завдання, про що дуже популярно говорити - курс", - зазначив Шевченко.

Він уточнив, що для президента важливо, щоб "політика НБУ була ефективною і щоб люди відчували її результати".

На питання про те, хто рекомендував його кандидатуру Володимиру Зеленському, глава Нацбанку уточнив, що чув багато прізвищ і що це чинні банкіри.

Нагадаємо, плаваюче курсоутворення та ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику центробанку.

Також аналітики прогнозують, що протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні.