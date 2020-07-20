Шевченко запевнив у збереженні позиції НБУ щодо ПриватБанку

Новопризначений голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко має намір зберегти позицію НБУ щодо "ПриватБанку". Пріоритети не зміняться

Про це він сказав під час прес-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Шевченко зазначив, що поки він ще знаходиться не повністю в темі судових процесів у "ПриватБанку".

"Але я як голова Національного банку, думаю, що весь Національний банк під моїм керівництвом, збереже таку ж політику у відносинах з "ПриватБанком", як вона була до цього", - повідомив він.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що після відставки Якова Смолія з посади голови Національного банку у нинішній команді залишаються колишні "червоні лінії".

Зокрема, керівництво НБУ може піти, якщо влада запустить так званий друкарський верстат або поверне банки попереднім власникам.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що новий глава НБУ повинен забезпечити реальні кредити для українського бізнесу і доступне іпотечне кредитування для громадян.