Шевченка внесли до списку топ-20 кращих футболістів ХХI століття

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку кращих гравців світу цього століття за версією The Independent. Відповідний список опублікований на сайті британського видання.

Колишній форвард "Мілана", "Челсі" і київського "Динамо" розташувався на 19 місці. Перед ним знаходиться екс-гравець "Ліверпуля" Стівен Джеррард, а відразу за ним форвард ПСЖ Неймар.

У топ-5 увійшли відразу чотири гравці "Барселони". Перше місце в рейтингу займає лідер каталонців Ліонель Мессі, друге - нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, а далі йдуть Хаві, Роналдіньо і Іньєста.

У топ-20 також увійшли Роналдо, Тьєррі Анрі, Зінедін Зідан, Кака, Фабіо Каннаваро, Андреа Пірло, Серхіо Рамос, Джанлуїджі Буффон, Філіп Лам, Луїш Фігу, Луїс Суарес і Серхіо Бускетс.

Нагадаємо, Андрій Шевченко в ролі тренера достроково вивів збірну України на Євро-2020 в одній групі зі збірними Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Раніше повідомлялося, що під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" видали кращий за 20 років старт у кваліфікації.