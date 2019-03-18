ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шевченко розглядає Мораеса як кандидата в збірну України

Новини » Спорт    18.03.2019 - 20:25
Шевченко розглядає Мораеса як кандидата в збірну України

Наставник може дозаявити гравця

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував отримання Жуніором Мораесом українського громадянства. Слова наставника наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Це для мене новина. Наразі я ще не володію інформацією. Якщо він дійсно отримав український паспорт, то обов'язково зв'яжемося з ним і дізнаємося. Якщо він справді матиме українське громадянство, я буду розглядати його як кандидата", - сказав Шевченко.

У понеділок, 18 березня, стало відомо, що бразилець отримав українське громадянство. В Україні 31-річний Жуніор грає з літа 2012 року. Всього в УПЛ 138 матчів, 73 голи. 31-річний бразильський форвард є найкращим бомбардиром чемпіонату України. 

Національна команда України розпочне відбір на Євро-2020 поєдинком проти Португалії 22 березня.

Нагадаємо, у збірної України вже виступає натуралізований бразилець - Марлос, який також виступає за "Шахтар".

Роналду викликаний в збірну Португалії на матч проти України Ракицький не викликаний у збірну України на стартові матчі відбору до Євро-2020
Новини України Андрій ШевченкоМоралесЗбірна Українигражданство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся