Шевченко розглядає Мораеса як кандидата в збірну України

Наставник може дозаявити гравця

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував отримання Жуніором Мораесом українського громадянства. Слова наставника наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Це для мене новина. Наразі я ще не володію інформацією. Якщо він дійсно отримав український паспорт, то обов'язково зв'яжемося з ним і дізнаємося. Якщо він справді матиме українське громадянство, я буду розглядати його як кандидата", - сказав Шевченко.

У понеділок, 18 березня, стало відомо, що бразилець отримав українське громадянство. В Україні 31-річний Жуніор грає з літа 2012 року. Всього в УПЛ 138 матчів, 73 голи. 31-річний бразильський форвард є найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Національна команда України розпочне відбір на Євро-2020 поєдинком проти Португалії 22 березня.

Нагадаємо, у збірної України вже виступає натуралізований бразилець - Марлос, який також виступає за "Шахтар".