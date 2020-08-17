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Шевченко розповів, якою буде політика НБУ по справі Приватбанку

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 07:40
Шевченко розповів, якою буде політика НБУ по справі Приватбанку
Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Голова НБУ не планує проводити ревізію рішень заднім числом

Національний банк продовжить захищати законність рішень держави про націоналізацію Приватбанку. Новий керівник НБУ підтримує ту ж політику в цьому питанні, яка була раніше.

Про це глава Нацбанку Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми направили відповідні документи до Конституційного суду України щодо розгляду банківського закону (так званий "антиколомойский закон", - ред.). Ревізія рішень заднім числом для мене неприйнятна. Тому ми підтримуємо ту ж політику в цьому питанні", - сказав він.

Шевченко уточнив, що не знайомий з колишнім акціонером Приватбанку Ігорем Коломойським. Голова НБУ не став коментувати причини, за якими депутати, яких прийнято вважати пов'язаними з олігархами, критикували його перед призначенням в Нацбанк.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність ПриватБанк в найближчому майбутньому.

Раніше РБК-Україна писало, що в США розслідують справу проти Коломойського, який підозрюється у відмиванні виведених з "Приватбанку" грошей.

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