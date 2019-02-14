Шевченко відвідає матчі "Динамо" і "Шахтаря" в Лізі Європи

Тренер збірної України буде присутній на домашніх іграх

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко будет присутствовать на поединках донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает zbirna.com.

Наставник национальной команды посетит две домашние игры с участием отечественных грандов. На этой неделе Шевченко будет присутствовать на ОСК Металлист (14 февраля), а на следующей - на НСК "Олимпйский" (21 февраля).

"Шахтер" в первом раунде плей-офф противостоит франкфуртскому "Айнтрахту". Первый матч команд состоится сегодня в 22:00 в Харькове, а ответный - в следующий четверг в 19:55.

"Динамо" начинает свою дуэль против "Олимпиакоса" на выезде. Первая встреча состоится также сегодня в 19:55, а ответная - на поле киевлян через неделю в 22:00.

Напомним, Шевченко в прошлом году посещал матч Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и полтавской "Ворсклой".