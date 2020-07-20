Шевченко озвучив свої цілі на посаді голови НБУ

Фото: Кирил Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Новий голова НБУ хоче вивести взаємодію з парламентом, урядом та президентом на новий рівень

Новопризначений голова Національного банку України Кирил Шевченко планує розширити взаємодію з президентом Володимиром Зеленським, Верховною радою та урядом. Плануються заходи для стимулювання економіки.

Про це він сказав під час зустрічі з колективом центробанку.

Шевченко подякував президенту та Верховній раді за призначення та пообіцяв вже незабаром "новий рівень взаємодії".

"Сьогодні парламент, уряд, Національний банк можуть стати єдиним механізмом для розбудови національної економіки", - сказав він.

За його словами, разом будуть створені нові умови, зокрема монетарні та щодо нагляду за банками.

"Я зроблю все, що від мене залежить для підвищення впливу центробанку у сфері підтримання національної економіки України", - додав він.

Він також запевнив, що "Національний банк залишиться незалежною інституцією".

"Обіцяю, колеги, що ми залишимося технократами, в хорошому сенсі цього слова", - сказав Шевченко.

За його словами, основною метою НБУ залишається збереження макроекономічної стабільності. Однак в умовах кризи з'явилася й інша задача.

"Сьогодні наші зусилля мають зосередитися на підтримці української економіки. На досягнення цієї мети повинні працювати інструменти і монетарної, і пруденційної політики", - повідомив він.

Шевченко назва заходи сприяння розвитку кредитування. "НБУ має допомогти збалансувати портфелі банків. З одного боку, необхідно посилити роботу зі зниження частки проблемних кредитів в банківській системі та покращення якості кредитних портфелів банків. З іншого боку - необхідно обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують, використовуючи вільну ліквідність замість кредитування підприємств. Водночас, НБУ має продовжувати політику зниження облікової ставки зрештою призведе для здешевлення кредитів для кінцевого споживача, кінцевого бенефіциара", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що новий глава НБУ повинен забезпечити реальні кредити для українського бізнесу і доступне іпотечне кредитування для громадян.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

У своєму виступі з трибуни парламенту Шевченко заявив, що буде дотримуватися політики макроекономічної стабільності.

При цьому він озвучив плани змінити політику інфляційного таргетування з метою стимулювання економіки.