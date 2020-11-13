Шевченко: МВФ переконався, що змін у політиці НБУ немає

Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що у Міжнародного валютного фонду немає сумнівів в питанні політики НБУ. Занепокоєння, викликане зміною глави Нацбанку, пройшло.

Про це Шевченко заявив в інтерв'ю "Голос Америки".

На питання, чи потрібно Нацбанку вибудовувати довіру МВФ з нуля після призначення головою Шевченка, він відповів, що за чотири місяці його роботи вдалося переконати всіх у тому, що політика НБУ - незмінна.

"Ми працюємо в тому напрямку, в якому незалежні центральні банки мають працювати. Наша монетарна політика залишилась незмінною. Наш курс на таргетування інфляції залишився незмінним", - сказав Шевченко.

Глава НБУ додав, що очікувалися різкі зміни, пов’язані з відсотковими ставками, з обліковою ставкою Нацбанку.

"Ми вже всі переконались, і МВФ у тому числі, що в нас нема змін у політиці Національного банку. Це стосується політики плаваючого курсу. Це стосується наглядових політик Національного банку. Занепокоєння щодо зміни голови Національного банку пройшли. Тому мені здається, що зараз це питання вже не на часі", - зауважив Шевченко.

Він також переконаний, що якщо б в МВФ були занепокоєння щодо незалежності Національного банку, то діалогу просто б не було.

Нагадаємо, Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) може прибути в Україну до кінця цього року.

Раніше повідомлялося, що Україна з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проєкт бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.