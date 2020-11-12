Глава НБУ озвучив питання, які цікавлять МВФ перед траншем

Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)

Голова Національного банку Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що результати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань. Він висловив сподівання, що місія відвідає Київ вже до кінця цього року.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Шевченко зазначив, що зараз з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проєкт бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

"Для того, щоб з'явилися дати, потрібно досягти прогресу у всіх блоках питань. Якщо шляхи розв'язання питань будуть напрацьовані, і ми з обох сторін почнемо за ними рухатися, то я в цьому питанні оптиміст - в Україні є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна виконала вже 4 з 10 структурних маяків меморандуму з МВФ. За його словами, ще два пункти знаходяться на стадії фіналізації, тому Київ розраховує, що черговий транш надійде ще у 2020 році.

2 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що місії МВФ в Україні не буде через рішення Конституційного суду про скасування електронного декларування. За його словами, Київ відразу отримав відповідні сигнали від західних партнерів.