Шевченко мог повлиять на то, чтобы на Олимпиаду поехала более сильная команда, - Гливинский

По словам Александра, обладатель "Золотого мяча", имея значительный авторитет в футбольном мире, мог бы обеспечить тренерскому штабу Руслана Ротаня более широкий выбор исполнителей.

"Я думаю, что мог (повлиять). И я считаю, что это было его задачей. Все-таки он имеет авторитет в футболе", - заявил Гливинский.

Журналист подчеркнул, что Ротань публично заявлял о проблеме с комплектацией команды, а впоследствии был вынужден сосредоточиться на работе с теми игроками, которых удалось собрать.

Гливинский считает, что Шевченко имел рычаги влияния на ведущие украинские клубы, чтобы те отпустили больше игроков в олимпийскую сборную.

"Однозначно, считаю, что Шевченко мог бы больше повлиять на "Динамо", чтобы оно дало немного больше игроков. Да и на "Шахтер", - отметил он, приводя примеры потенциальных олимпийцев, таких как Георгий Судаков, Назар Волошин, Николай Бражко, Владислав Вивчаренко и Владислав Ванат.

По словам Гливинского, клубы, ссылаясь на подготовку к сезону, заняли позицию "по остаточному принципу" в отношении олимпийской сборной.

Он убежден, что авторитет Шевченко мог бы изменить эту ситуацию, в том числе открыв двери для переговоров с иностранными клубами, чтобы те отпустили украинских легионеров.

"Авторитет Шевченко мог бы позволить тогда и с "Челси" поговорить о Мудрике. И с "Бенфикой" о Трубине. Лиссабонцы отпустили вратаря Лео Кокубо в сборную Японии А Трубина не отпустили", - сказал Гливинский.

Он также отметил контраст с подходом других стран, приводя пример игрока "Интера" Ашрафа Хакими, который присоединился к олимпийской сборной Марокко.

"Сыграли неплохо, но у нас могла бы быть существенно сильнее команда. Это однозначно недоработки УАФ. Ротаня оставили на произвол судьбы", - высказался Гливинский.

Журналист рассказал также, что спрашивал Андрея Николаевича на пресс-конференции относительно влияния УАФ на клубы в вопросе олимпийской сборной, на что президент ассоциации ответил, что "мы не будем влиять и вмешиваться, клубы сами решат".

"Я общался и с Мудриком, и с Трубиным, и с Судаковым, и с Бражко. Они все хотели поехать на Игры. Каждого игрока, скажем так, "душит" клуб обязательствами. Играть за сборную - это играть за честь страны. Но на олимпийскую сборную это почему-то не распространилось. Я спрашивал об этом на пресс-конференции Шевченко. Он сказал, что "мы не будем влиять и вмешиваться, клубы сами решат". Ну, в национальной команде так не делают..." - подытожил он.

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