Шевченковская премия-2025 объявила, кто вошел во второй тур конкурса: список

Что известно о Шевченковской премии

Шевченковская премия – это высшая государственная награда Украины в сфере культуры и искусства, отмечающая значительный вклад в развитие национального наследия.

Премию присуждают за выдающиеся произведения в области литературы, искусства, публицистики и журналистики. Ее цель – популяризировать гуманистические идеалы, сохранять историческую память, повышать национальное сознание и поддерживать культурную уникальность украинского народа.

10 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в положениях премии. Теперь награду могут получать не только украинские граждане, но и иностранцы и лица без гражданства.

Ежегодно присуждается к восьми премиям, каждая из которых имеет денежное вознаграждение в размере около 484 тысяч гривен. Торжественная церемония награждения традиционно проходит 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

В начале ноября нынешнего года комитет по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием заявок и обнародовал их список. Лауреаты будут объявлены в марте 2025 года.

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