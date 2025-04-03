Шевченко не избрали в Исполком УЕФА на фоне призывов к возвращению России

Шевченко поддержали лишь 15 европейских стран-ассоциаций, 40 проголосовали против. Глава УАФ в голосовании занял предпоследнее 4-е место среди 5-ти кандидатов, которые претендовали на двухлетний срок.

Наибольшую поддержку получили Испания и Израиль: представители этих стран дополнили руководящий орган европейского футбола. Третье место у Мальты, последнее 5-е - у Латвии.

На 4-летний срок были избраны или переизбраны: Габриэле Гравина (Италия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Армен Меликбекян (Армения), Фрэнк Пау (Нидерланды), Айвар Полак (Эстония) и Ханс-Йоахим Вацке (Германия). На 2-летний срок избрали Абаля Рафаэля Лусана (Испания) и Моше Зуареса (Израиль).

В связи с поражением Шевченко Украина не будет иметь своего голоса в Исполкоме УЕФА в следующие два года. Это очень плохой сигнал, особенно на фоне призывов о возвращении к международным соревнованиям команд из России.

С призывом об этом к участникам Конгресса обратился президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Продолжаются переговоры по миру в Украине. Я надеюсь, мы сможем вскоре начать новую страницу и вернуть Россию обратно на футбольную карту. Это будет означать, что все решено. Это то, к чему мы должны стремиться и за что молиться. Это то, ради чего футбол существует. Не для того, чтобы разделять людей, а чтобы объединять их. Объединять мальчиков, девочек, людей, откуда бы они ни были. А как они объединяются? Благодаря соревнованиям", - сказал глава мирового футбола.