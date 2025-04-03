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Обновленный рейтинг ФИФА: какое место у Украины после поражения в Лиге наций

Четверг 03 апреля 2025 13:25
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Обновленный рейтинг ФИФА: какое место у Украины после поражения в Лиге наций Фото: Сборная Украины остается в топ-25 (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Национальная команда Украины удержалась в топ-25 сильнейших сборных планеты по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" остались на 25-й позиции в классификации ФИФА. Сборная Украины опустилась на эту строчку в октябре 2024-го - после 24-го места в начале осени.

Подопечные Сергея Реброва в 2025 году сыграли два поединка в плей-офф Лиги наций, обменявшись победами с Бельгией - 3:1 и 0:3. "Сине-желтые" имеют в своем активе 1 559,81 балла.

24-й в рейтинге Эквадор увеличил отрыв от Украины на 2,95 пункта. Эквадорцы сыграли вничью с Чили (0:0) и обыграли Венесуэлу (2:1) в квалификации на ЧМ-2026 и добавили в свой актив 7,82 балла. Теперь "сине-желтые" отстают от Эквадора на 8,14 балла.

В то же время Австралия, которая занимает 26-ю строчку в списке, сократила отставание от Украины до 5,26 очков. Австралийцы в марте одержали две победы в отборе на ЧМ-2026 - над Индонезией (5:1) и Китаем (2:0) и набрали 10,4 балла.

Среди соперников команды Реброва в отборе к ЧМ-2026 сборная Франции, которая несмотря на то, что одолела Хорватию (0:2, 2:0, пенальти - 5:4) и пробилась в финал Лиги наций, уступила вторую строчку Испании.

Исландия из-за вылета в дивизион C после противостояния с Косово (1:2, 1:3) опустилась на четыре ступеньки и занимает 74-е место. Еще один соперник "сине-желтых" - Азербайджан в 2025-м провел две товарищеские встречи, уступив Гаити (0:3) и Беларуси (0:2). Команда также регрессировала в рейтинге на две ступеньки и теперь занимает 119-е место.

В топ-10, кроме рокировки Испании и Франции, Нидерланды обошли Португалию и теперь разместились на 7-й позиции. Возглавляет рейтинг сборная Аргентины.

Рейтинг сборных ФИФА, топ-10

  1. Аргентина - 1 886.16 балла
  2. Испания - 1 854.64 (+1 позиция)
  3. Франция - 1 852.71 (-1)
  4. Англия - 1 819.2
  5. Бразилия - 1 776.03
  6. Нидерланды - 1 752.44 (+1)
  7. Португалия - 1 750.08 (-1)
  8. Бельгия - 1 735.75
  9. Италия - 1 718.31
  10. Германия - 1 716.98

...25. Украина - 1 559,81

Обновленный рейтинг ФИФА: какое место у Украины после поражения в Лиге наций

Украина в рейтинге ФИФА

Система ранжирования национальных команд введена в 1993 году. Классификация пережила две большие реформы (2006, 2018). После последних изменений внедрили рейтинг Эло - ключевого показателя ранжирования ведущих шахматистов мира.

Самая низкая позиция сборной Украины в истории - 132-е место (сентябрь 1993-го). Самая высокая - 11-я строчка (февраль 2007-го).

Ранее рассказали, как сыграли футболисты сборной Украины в очередном туре английской Премьер-лиги.

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